Юрист рассказал, как вернуть украденные с карты деньги

Заслуженный юрист России Иван Соловьев сообщил, что в случае хищения средств с банковской карты без непосредственного взаимодействия мошенника и потерпевшего владелец счета имеет право на возмещение потерь банком. Его словам приводит агентство «Прайм».

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Юрист рассказал об алгоритме действий, если человек не нарушал правил владения картой и никому не сообщал ее данные, но средства с карты списались.

Нужно заблокировать карту и проинформировать о происшествии банк.

Сообщить о подозрительной операции нужно не позднее следующего дня после ее обнаружения, только тогда можно требовать возврата украденной суммы. При этом, если банк не уведомил владельца карты об операции через сообщение или звонок, то срок давности требования возврата денег не установлен, отметил эксперт.

После подачи заявления в банк необходимо обратиться в орган внутренних дел.

Банк проводит внутреннее расследование о краже не более 30 календарных дней и не более 60 дней - если преступники действовали из-за рубежа.