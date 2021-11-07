Россиянам решили ограничить доступ к кредитам

Госдума планирует ограничить выдачу кредитных карт россиянам. Депутаты готовят ко второму чтению законопроект, который позволит Центробанку лимитировать выдачу кредиток. Об этом сообщает «Парламентская газета».

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Если законопроект примут, ЦБ будет определять максимально допустимую долю отдельных видов кредитов и займов. Предложенные нормы не коснутся ипотеки, ссуд на предпринимательство, участие в долевом строительстве, а также займов под залог автомобиля.

«Прежде всего речь идёт о необеспеченных кредитах. Они являются самыми рискованными, и по ним в определенный момент граждане просто не смогут выполнять обязательства», — заявил глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

По его словам, необеспеченные кредиты создают риски для банков и заемщиков. В этом году рост потребительских кредитов побил все рекорды и составил 5,2 процента во втором квартале. Более трети заёмщиков платят 80 процентов своего дохода на погашение ссуды.

Ограничение кредитования необходимо Центробанку для наведения порядка на рынке. Оно не будет обязательным, но если ЦБ введет лимит, то банки и микрофинансовые организации, не исполняющие требование, понесут ответственность

Банкиры уже предложили исключить из-под действия возможных ограничений кредитные карты, однако парламентарии высказались против.