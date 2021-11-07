Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+4° в 
USD 71.49EUR 82.81
Войти в почту

Россиянам решили ограничить доступ к кредитам

Майк Габриелян
1 час назад

Госдума планирует ограничить выдачу кредитных карт россиянам. Депутаты готовят ко второму чтению законопроект, который позволит Центробанку лимитировать выдачу кредиток. Об этом сообщает «Парламентская газета».

Россиянам решили ограничить доступ к кредитам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Если законопроект примут, ЦБ будет определять максимально допустимую долю отдельных видов кредитов и займов. Предложенные нормы не коснутся ипотеки, ссуд на предпринимательство, участие в долевом строительстве, а также займов под залог автомобиля.

«Прежде всего речь идёт о необеспеченных кредитах. Они являются самыми рискованными, и по ним в определенный момент граждане просто не смогут выполнять обязательства», — заявил глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

По его словам, необеспеченные кредиты создают риски для банков и заемщиков. В этом году рост потребительских кредитов побил все рекорды и составил 5,2 процента во втором квартале. Более трети заёмщиков платят 80 процентов своего дохода на погашение ссуды.

Ограничение кредитования необходимо Центробанку для наведения порядка на рынке. Оно не будет обязательным, но если ЦБ введет лимит, то банки и микрофинансовые организации, не исполняющие требование, понесут ответственность

Банкиры уже предложили исключить из-под действия возможных ограничений кредитные карты, однако парламентарии высказались против.

«Сейчас большинство кредитов без обеспечения выдаются через карты», — отметил Аксаков.

Личный счет,Анатолий Аксаков,Центральный банк России,Госдума,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители