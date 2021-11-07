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Россияне рассказали о самых бесполезных покупках в «черную пятницу»

Ювелина Бернст
1 час назад

Россияне рассказали в опросе Райффайзенбанка о самых странных и бесполезных покупках, сделанных в «черную пятницу», передает ТАСС.

Названы самые бесполезные покупки в «чёрную пятницу»
Фото: ТАССТАСС

Среди таких вещей были названы: вставная челюсть, платье для кошки, пузырьковый светильник, костюм клоуна, ящерица, шуба на два размера меньше нужного, брелок в виде стручка гороха и говорящий тостер.

31% опрошенных признались, что обошлись бы без половины вещей, купленных по акции. 2,5% респондентов считают бесполезными все покупки, сделанные на распродажах.

Тем не менее, 64% россиян хотя бы раз в жизни делали покупки в «черную пятницу».

Чаще всего они покупают одежду, обувь, технику и товары для дома. Каждый третий приобретает товары для детей и косметику. Реже покупатели интересуются товарами для животных, книгами, цифровым контентом, подписками и товарами для хобби.

При этом 20% опрошенных тратят в «черную пятницу» 10-20 тыс. рублей, еще 29% - 5-10 тыс. рублей, 22% - от 1,5 до 5 тыс. рублей, а 13% планируют уложиться в сумму до 50 тыс. рублей.

Участниками опроса стали более 3 тыс. россиян старше 18 лет из Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана, Омской, Новосибирской, Ростовской областей, Пермского и Краснодарского краев.
Личный счет,Райффайзенбанк Австрия,ИТАР-ТАСС,
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