Названы рискованные способы хранения сбережений

Директор по методологии и стандартизации Positive Technologies Дмитрий Кузнецов рассказал о рискованных способах хранения сбережений. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на РИА «Новости».

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По словам эксперта, мошенники давно научились «работать» с жертвами независимо от того, каким образом те хранят свои накопления. К тому же, защищенность банковских систем и приложений банков от взлома хакеров далеко не идеальна.

«Самый распространенный метод действий злоумышленников — убедить жертву добровольно отдать свои сбережения, при этом люди сами отдают спрятанные наличные, снимают деньги со счетов, забирают ценности из банковских ячеек, переводят деньги с карточных счетов и депозитов», — рассказал Кузнецов.

По словам эксперта, только крупные банки проводят серьезный анализ защищенности своих информационных систем и устраняют уязвимости. У средних и малых кредитных организаций, как правило, нет необходимых средств.

Банковские продукты, допускающие дистанционный доступ к денежным средствам (депозит или карточный счет) потенциально уязвимы. Хакеры могут получить доступ к ним, атаковав как банк, так и домашний компьютер или смартфон клиента.

Срочные вклады, банковские ячейки, металлические счета подвержены более традиционным атакам с использованием поддельных паспортов, доверенностей и платежных поручений.