Цены на тарифы ЖКХ вырастут в 2022 году

«Объявленное правительством повышение распространяется только на стоимость холодной и горячей воды, электрической и тепловой энергии, газа, твердого топлива (при наличии печного отопления), а также на стоимость за отведение сточных вод и обращение с твердыми коммунальными отходами», — рассказала Life инженер ГБУ «Жилищник» Наталья.

Так, в Чеченской Республике тарифы на ЖКХ вырастут на 6,5%, в Санкт-Петербурге на 6,3%. В Крыму, Севастополе и Татарстане цены поднимутся до 6,2%. Наименьший рост ожидается в Свердловской области (2,9%), Республике Марий Эл (3,2%) и Чукотском автономном округе (3,3%). Чиновники не дают точного ответа, почему произойдет резкий скачок цен на коммунальные услуги. Они связывают предстоящее повышение с величиной годовой инфляции. Правительство предлагает усилить поддержку некоторых групп людей, для которых в силу их низкого уровня доходов рост тарифов является существенной проблемой.