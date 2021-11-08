Цены на тарифы ЖКХ вырастут в 2022 году

Жителей многих регионов России ждет повышение тарифов на ЖКХ. У свердловчан будет наименьший рост цен на коммунальные услуги — 2,9%. Правительство утвердило повышение цен специальным распоряжением. Новые тарифы начнут действовать с 1 июля 2022 года.
«Объявленное правительством повышение распространяется только на стоимость холодной и горячей воды, электрической и тепловой энергии, газа, твердого топлива (при наличии печного отопления), а также на стоимость за отведение сточных вод и обращение с твердыми коммунальными отходами», — рассказала Life инженер ГБУ «Жилищник» Наталья.
Она добавила, что повышения цен также коснутся взносов на капремонт, стоимости содержания жилья, оплаты общедомовой ТВ-антенны и подъездного домофона.
Так, в Чеченской Республике тарифы на ЖКХ вырастут на 6,5%, в Санкт-Петербурге на 6,3%. В Крыму, Севастополе и Татарстане цены поднимутся до 6,2%. Наименьший рост ожидается в Свердловской области (2,9%), Республике Марий Эл (3,2%) и Чукотском автономном округе (3,3%). Чиновники не дают точного ответа, почему произойдет резкий скачок цен на коммунальные услуги. Они связывают предстоящее повышение с величиной годовой инфляции. Правительство предлагает усилить поддержку некоторых групп людей, для которых в силу их низкого уровня доходов рост тарифов является существенной проблемой.
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