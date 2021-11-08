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Греф назвал способы защитить сбережения от инфляции

Елена Прошина
46 минут назад

Защитить сбережения от инфляции могут облигации федерального займа России, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Сбербанка Германа Грефа.

Греф назвал способы защитить сбережения от инфляции
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, эти ценные бумаги индексируется на уровень инфляции или их купон привязан к ставке межбанковского рынка RUONIA. Как сообщил банкир, отказываться от сбережений следует, лишь когда инфляция удваивает цены за пару недель, как в Зимбабве.

Как сообщалось ранее, большинству россиян не хватает до зарплаты около пяти тысяч рублей. Таковы данные исследования аналитического центра университета «Синергия». Аналитики опросили пять тысяч россиян старше 18 лет во всех регионах страны и выяснили, что почти 67% граждан не хватает ежемесячного дохода. При этом 33% респондентов назвали свою зарплату достаточной для нормальной жизни.

49,6% опрошенных отметили, что им, как правило, не хватает около 5 тысяч рублей для покрытия всех необходимых расходов в конце месяца. При этом 20,6% россиян не хватает 10-15 тысяч рублей, 19,8% недостает 20-25 тысяч рублей, 10% — более 30 тысяч рублей.

Формирующие сбережения граждане обычно копят на покупку техники, ремонт, отдых, машину, непредвиденные расходы, жилье, образование, подушку безопасности после выхода на пенсию.

Личный счет,Герман Греф,Сбербанк России,РИА Новости,
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