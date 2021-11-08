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Эксперт объяснил «валютные сюрпризы» перед Новым годом

Лера Букина
51 минуту назад

Иностранная валюта обычно дорожает ближе к Новому году. Это имеет весьма обоснованную экономическую подоплеку и меньше всего связано с «верой» в этот тренд , сообщил агентству «Прайм» аналитик ФГ «ФИНАМ» Андрей Маслов.

Эксперт объяснил «валютные сюрпризы» перед Новым годом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Во-первых, в отличие от большинства стран в России есть десятидневные новогодние каникулы, когда увеличивается потребление товаров, в частности, импортных, указал эксперт. Продавцы совершают закупки за рубежом на валюту, которую начинают скупать заранее.

«Многие товары импортируются в Россию, и на них в эти дни растет спрос, чем и пользуются продавцы, совершая закупки за рубежом. Для этого необходима иностранная валюта, что приводит к повышенному спросу на валюту и ослаблению рубля», — пояснил Маслов.

Эксперт также указал на то, что у российских компаний финансовый год совпадает с календарным Новым годом, и пик валютных выплат по внешнему долгу выпадает на конец года. Кроме того, к концу года всегда увеличиваются бюджетные расходы, что повышает объем рублевой ликвидности на рынке, отметил Маслов.

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Он рекомендует внимательно следить за рынками тем, кто планирует крупные покупки, имеет крупный оборот средств и в той или иной степени связан с иностранной валютой.

«Хранить сбережения лучше в «защитных валютах», таких как доллар, евро, фунт, иена или франк, но колебания в 1% не сыграют роли для простых потребителей, а «заработать на форексе» возможно скорее специализированным финансовым организациям ввиду низкой доходности валютного рынка по сравнению с рынком деривативов», — подчеркнул Маслов.

Ранее руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган заявил агентству «Прайм», что нынешний период является выгодным либо для хранения сбережений в рублях, либо для докупки валюты.
Личный счет,Михаил Коган,Андрей Маслов,
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