Кому платят до ₽300 тысяч на удаленке в ноябре

Вакансия бэк-энд-разработчика (Senior Backend Developer) вошла в список самых высокооплачиваемых вакансий с удаленной работой в ноябре 2021 года. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на рейтинг, составленный аналитиками «Работа.ру» на основе актуальных ноябрьских предложений.

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Сотруднику готовы платить до 300 тысяч рублей. От кандидата требуется опыт в коммерческой и клиентской разработке, написания Unit тестов и проектирования крупных архитектур баз данных, знание SQL и ООП, владение Golang и умение писать поддерживаемый код. Он должен будет проектировать архитектуру бэк-энд- и фронтенд-приложений, работать над системой сбора и аналитики большого объема данных, участвовать в собраниях с заказчиками, писать техническую документацию.

Также в рейтинг включили вакансию менеджера активных продаж. Ему готовы предложить до 180 тысяч рублей в месяц. Среди требований – наличие опыта работы в телефонных переговорах от 1 года, знание технологии продаж. Работнику предстоит продавать аналитические услуги предпринимателям малого и среднего бизнеса, обзванивать по теплой базе, вести переговоры с потенциальными клиентами.

Еще одно высокооплачиваемое предложение – вакансия фулстек-разработчика (Java Developer Fullstack). Сотрудник может получать до 170 тысяч рублей в месяц. У него должен быть опыт использования Spring Framework и разработки под Unix/Linux, знание паттерна MVC, Java, Spring, Servlet, JSP, Portlet, SQL и веб-стека. В его обязанности будут входить разработка серверной части программных продуктов, перепроектировка существующего фронтенда, участие в процессах внедрения и сопровождения продукта.

До 120 тысяч рублей готовы платить рекрутеру по подбору линейного персонала, от 100 тысяч рублей – руководителю отдела снабжения на производстве полимерной продукции и графическому дизайнеру в коммуникационном агентстве.