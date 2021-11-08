Пенсионный ажиотаж: за 9 месяцев объём привлечённых средств по новым договорам ИПП СберНПФ вырос в 12 раз

Россияне стали уделять значительно больше внимания накоплениям на пенсию. За 9 месяцев 2021 года объём средств, которые вложили клиенты СберНПФ, в индивидуальные пенсионные планы (ИПП) по новым договорам вырос в 12 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Новых клиентов, которые самостоятельно копят на пенсию, за тот же период стало больше в 1,5 раза.

За январь-сентябрь 2021 года клиенты фонда заключили почти 50 тыс. новых договоров индивидуальных пенсионных планов. Это на 60% больше, чем за первые три квартала 2020 года. Россияне смогли накопить в 12 раз больше денег: объём привлеченных средств по новым договорам вырос до 12 млрд. рублей.

Треть всех новых договоров по ИПП в этом году россияне заключили на цифровых площадках Сбера: через сайт фонда и приложение СберБанк Онлайн. Рост доли "цифровых” продаж обусловлен тем, что фонд активно развивает онлайн-сервисы. Так, в прошлом году у клиентов появилась возможность подключать ИПП в мобильном приложении СберБанк Онлайн, а зимой 2021 года заработал раздел “пенсионная витрина”, в котором пользователь может увидеть размер своей пенсии, рассчитанный на текущий момент. “Пенсионная витрина” помогает клиентам задуматься о собственных накоплениях и стимулирует как рост сбережений в целом, так и увеличение количества новых договоров.

Всё больше россиян осознанно подходят к формированию своей будущей пенсии и понимают, что собственные накопления позволяют им не снижать уровень качества жизни после окончания трудовой карьеры. Так, например, у наших клиентов вырос вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года средний первоначальный чек по ИПП, оформленным в цифровых каналах Сбера. За январь-сентябрь 2021 года он составил 8,3 тыс. рублей