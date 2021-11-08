Часть россиян могут освободить от оплаты ЖКХ

Ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны предложено компенсировать плату за ЖКХ, капремонт и оплату жилых помещений. Соответствующий законопроект ожидает отзыва правительства, пишут «Известия».

В законопроекте «О внесении изменений в ст. 14 и 15 федерального закона «О ветеранах» предлагается полностью освободить ветеранов и инвалидов ВОВ от уплаты коммуналки и взносов на капремонт. По действующему законодательству они обязаны вносить за эти услуги половину суммы.

Автор инициативы глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов отметил, что уже не первый раз предлагает отменить оплату за ЖКУ для ветеранов, а в обновленном варианте документа учтены замечания кабмина.

«Ветеранов становится все меньше и меньше. Мы должны отдать дань их заслугам. Мы благодарны им за суверенитет нашей страны, мирное и чистое небо. Подобный законопроект был внесен в правительство ранее, однако к нему были высказаны замечания. Сейчас мы их устранили», — пояснил парламентарий.

Предполагается, что финансирование будет осуществляться за счет средств федерального бюджета. В случае принятия законопроекта льготы получат более 100 тыс. человек. В общей сложности на данные цели в 2023 году может потребоваться 1,15 млрд рублей.

При этом в финансово-экономическом обосновании к законопроекту отмечается, что вычисления сделаны с учетом того, что сумма дополнительной поддержки составит в среднем 900 рублей на человека.