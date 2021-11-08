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В Госдуме уточнили информацию о ₽20 тысячах пенсионерам

Лера Букина
37 минут назад

Ряд СМИ сообщил о полагающейся пенсионерам новой выплате, размер которой составит 20 тысяч рублей. Однако, как пояснила депутат Государственной думы Светлана Бессараб, речь идет не о единовременном денежном довольствии, а о среднем размере страховых выплат неработающим пенсионерам и их повышениях в результате индексации. Средний размер пенсии в России к 2024 году может составить 20 тысяч рублей, пояснила депутат. Об этом пишет «Экономика сегодня».

В Госдуме уточнили информацию о ₽20 тысячах пенсионерам
Фото: ТАССТАСС

Парламентарий рассказала о бюджетных вливаниях, указав на наблюдаемый дефицит в пенсионной системе страны. Для его перекрытия бюджет Пенсионного фонда России (ПФР) на плановый период 2022-го и 2023 годов приняли с дефицитом, поэтому предусмотрены трансферы из федерального бюджета.

«Пенсии будут расти при увеличении доходов государства», — подчеркнула Бессараб.

По ее словам, пенсии неработающих граждан ежегодно растут в среднем на 1 тысячу рублей, поэтому к 2024 году выплаты могут в среднем составить 20 тысяч рублей.

По 12 тысяч: в ноябре пенсионеров ждут выплаты

Ранее в октябре Бессараб заявила, что граждане России, которые в 1990-е годы потеряли документы о рабочем стаже и по этой причине вынуждены получать небольшую пенсию, могут добиться от государства увеличения выплат. Им следует обратиться в суд и доказать свое право на получение стажевых лет и пенсионных коэффициентов. По решению суда ПФР рассчитает пенсию по средней заработной плате отрасли, начислит стаж и пенсионные баллы, добавила депутат.
Личный счет,Светлана Бессараб,Пенсионный фонд РФ,Госдума,
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