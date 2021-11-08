В Госдуме уточнили информацию о ₽20 тысячах пенсионерам

Ранее в октябре Бессараб заявила, что граждане России, которые в 1990-е годы потеряли документы о рабочем стаже и по этой причине вынуждены получать небольшую пенсию, могут добиться от государства увеличения выплат. Им следует обратиться в суд и доказать свое право на получение стажевых лет и пенсионных коэффициентов. По решению суда ПФР рассчитает пенсию по средней заработной плате отрасли, начислит стаж и пенсионные баллы, добавила депутат.