В Госдуме уточнили информацию о ₽20 тысячах пенсионерам

Ряд СМИ сообщил о полагающейся пенсионерам новой выплате, размер которой составит 20 тысяч рублей. Однако, как пояснила депутат Государственной думы Светлана Бессараб, речь идет не о единовременном денежном довольствии, а о среднем размере страховых выплат неработающим пенсионерам и их повышениях в результате индексации. Средний размер пенсии в России к 2024 году может составить 20 тысяч рублей, пояснила депутат. Об этом пишет «Экономика сегодня».
Парламентарий рассказала о бюджетных вливаниях, указав на наблюдаемый дефицит в пенсионной системе страны. Для его перекрытия бюджет Пенсионного фонда России (ПФР) на плановый период 2022-го и 2023 годов приняли с дефицитом, поэтому предусмотрены трансферы из федерального бюджета.
«Пенсии будут расти при увеличении доходов государства», — подчеркнула Бессараб.
По ее словам, пенсии неработающих граждан ежегодно растут в среднем на 1 тысячу рублей, поэтому к 2024 году выплаты могут в среднем составить 20 тысяч рублей.