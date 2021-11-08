Эксперт предрек повальное снятие наличных

Экономист Валентин Катасонов считает, что в случае изменения правил продажи золота россияне «повально» бросятся снимать деньги с карт. По его мнению, в худшем случае это спровоцирует банковский кризис. Об этом сообщает DEITA.RU.

Катасонов отметил, что многие россияне имеют «горький опыт заморозки накоплений», помнят о шоковой терапии 90-х, сталкивались с финансовыми пирамидами и дефолтом 1998 года, поэтому «в принципе больше не верят в надёжность банковской системы».

Экономист считает, что в РФ население ценит «понятные материальные активы», которые не обесценятся при любой экономической и политической конъюнктуре. Самым популярным из этих активов он назвал золото.

Катасонов отметил, что из-за налога в 20 процентов на продажу золота, немногие россияне решаются на покупку этого драгметалла. Если налог станет меньше, россияне «массово кинутся к банкоматам» для снятия наличных и их вложения в золото.

Катасонов ранее прогнозировал, что в ближайшем будущем курсы доллара и золота начнут двигаться в разных направлениях: золото стремительно подорожает, а американскую валюту ждет обвал до исторических минимумов.

По мнению экономиста, причиной обвала доллара и взлета золота может стать введение золотого стандарта для основных мировых валют, отмененного в двадцатом веке.

Катасонов отмечал, что главы крупнейших мировых финансовых регуляторов склоняются к необходимости вернуть золотое обеспечение денег. По его мнению, именно отсутствие золотого стандарта приводит к бесконтрольной работе печатного станка в США, разгону инфляции и глобальным кризисам.