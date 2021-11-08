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Названы граждане, которым могут перестать платить пенсию

Лера Букина
1 час назад

Россияне могут перестать получать регулярные пенсионные выплаты по четырем причинам. Об этом пишет «Экономика сегодня» со ссылкой Общественную службу новостей.

Названы граждане, которым могут перестать платить пенсию
Фото: ТАССТАСС

Гражданин может лишиться пенсии, если он не забирает положенную ему сумму в течение шести месяцев. Пенсия также может быть отменена, если инвалид в установленные сроки не пройдет переосвидетельствование в государственном учреждении медико-социальной экспертизы.

Третья причина связана с окончанием срока действия вида на жительство. Речь идет об иностранных гражданах и лицах без гражданства. Четвертая причина касается тех, кому начисляют пенсию по потере кормильца. После 18 лет гражданин должен предоставить документ, который подтверждает его очное обучение.

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В этих случаях выплата приостанавливается на шесть месяцев. За этот период граждане могут предоставить в ПФР требуемые документы и вернуть выплаты. Что касается инвалидов, то выплаты приостанавливаются на три месяца.

Ранее первый замглавы бюджетного комитета Совфеда Елена Перминова заявила, что в ходе подготовки к обсуждению проекта федерального бюджета на 2022 год во втором чтении будут просчитывать повышение пенсий и пособий на уровень инфляции, близкий к фактическому.

В конце сентября президент РФ Владимир Путин сообщил, что пенсии граждан будут расти в ближайшие годы, средства на их индексацию уже предусмотрены.
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