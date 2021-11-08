Названы граждане, которым могут перестать платить пенсию

Россияне могут перестать получать регулярные пенсионные выплаты по четырем причинам. Об этом пишет «Экономика сегодня» со ссылкой Общественную службу новостей.
Гражданин может лишиться пенсии, если он не забирает положенную ему сумму в течение шести месяцев. Пенсия также может быть отменена, если инвалид в установленные сроки не пройдет переосвидетельствование в государственном учреждении медико-социальной экспертизы.
Третья причина связана с окончанием срока действия вида на жительство. Речь идет об иностранных гражданах и лицах без гражданства. Четвертая причина касается тех, кому начисляют пенсию по потере кормильца. После 18 лет гражданин должен предоставить документ, который подтверждает его очное обучение.
В этих случаях выплата приостанавливается на шесть месяцев. За этот период граждане могут предоставить в ПФР требуемые документы и вернуть выплаты. Что касается инвалидов, то выплаты приостанавливаются на три месяца.
Ранее первый замглавы бюджетного комитета Совфеда Елена Перминова заявила, что в ходе подготовки к обсуждению проекта федерального бюджета на 2022 год во втором чтении будут просчитывать повышение пенсий и пособий на уровень инфляции, близкий к фактическому.