«Такого никогда не было»: отдых в Доминикане резко подешевел

Стоимость туров из России после длинных ноябрьских выходных снизилась минимум на 25%, а отдых в Доминикане и в Египте стал дешевле на 50%, рассказали представители отрасли. Об этом сообщает «Прайм».

«Сейчас после длинных каникул у нас наступает низкий сезон до Нового года. Цены падают на 25-30% в зависимости от страны отправления. Например, на начало декабря в Доминикану на отдых можно улететь большой семьей, состоящей из двух взрослых и двух детей, за 120 тысяч рублей. Такой цены никогда не было. Плюс проседает в цене Египет и неэкзотические страны», — заявил директор по развитию национальной сети турагентств OnlineTur.ru Игорь Блинов.

Видео дня

Цены на отдых на Мальдивах упали на 25%. Блинов отметил, что такого падения стоимости туров работники отрасли еще не наблюдали.

«В прошлом году таких длинных выходных не было, а этот год уникальный новыми каникулами с 28 по 7 числа. Сначала цены разогнали на максимум, а теперь они летят вниз, потому что ажиотаж прошел», — подчеркнул собеседник агентства.

О падении цен на туры сообщили и в туроператоре «Интурист». Недельный отдых в августе-сентябре в пятизвездочном отеле в Доминикане обходился в 140-160 тысяч рублей на двоих, а сейчас стоит до 80 тысяч. В компании отметили, что это сезонное падение цен и-за колебаний спроса в послепраздничный период.

Туры в Египет подешевели в связи со стартом чартерных рейсов из России с 9 ноября, пояснили в туроператоре. В пресс-службе «Интуриста» заявили, что средняя цена тура на вылетах на чартерном рейсе в Египет в ноябре упала на 40% в сравнении с октябрем и ноябрьскими праздниками.

По данным сервиса по бронированию билетов Aviasales, с 8 по 17 ноября билет из России в Доминикану можно купить за 59 тысяч рублей, что на 14% ниже в сравнении с периодом 29 октября — 7 ноября. Билет в Египет сейчас может обойтись в 26 тысяч рублей, что на 28% дешевле, отметили в компании.

Ранее Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что стоимость путевок в Таиланд после возобновления авиасообщения будет начинаться от 106-119 тысяч рублей на двоих.