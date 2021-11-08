Хранящим сбережения в рублях и долларах россиянам дали совет

Хранить сбережения сейчас лучше в рублях, американских и канадских долларах, швейцарских франках, южнокорейских вонах и тайских батах, считает начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Михаил Шульгин. Об этом он рассказал агентству «Прайм».

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По словам Шульгина, существует несколько вариантов валютных портфелей, призванных сохранить сбережения на фоне ожиданий роста цен после Нового года.

Он отметил, что консервативный валютный портфель, состоящий из рублей, американских долларов и евро, не будет эффективным.

Чтобы сохранить и приумножить сбережения, необходимо обратить внимание на другие – более выгодные валюты.

От групп валют стран G10 в портфель войдут американский и канадский доллары, а также швейцарский франк. Доллар США в текущем году укрепился почти ко всем валютам «группы десяти» за исключением канадского доллара и норвежской кроны.

«Если на фоне ожидания повышения ставок ФРС это укрепление продолжится, доллар может быть бенефициаром», - считает эксперт.

По его мнению, покупка канадского доллара – сдвиг от американской валюты в сторону более рисковых активов, тогда как вложение в швейцарский франк – обращение к защитным инструментам. Шульгин предлагает распределить доли в портфеле в пропорции 30% - доллар США, 10% - канадский доллар и 10% - швейцарский франк.

От группы валют развивающихся рынков Шульгин предлагает вкладываться в российский рубль, южнокорейскую вону и тайский бат.

Аналитик напомнил, что в текущем году рубль укрепился к доллару США на 4% и предположил, что в ближайшие месяцы российская валюта продолжит извлекать выгоду из конъюнктуры рынка энергоносителей.

Он также предположил, что южнокорейская вона в ближайшее время укрепится на фоне ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ страны, а поддержку тайскому бату окажет оживление экономики Таиланда из-за готовящейся отмены карантина для вакцинированных туристов.