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Условия для лишения россиян пенсий оценили в Госдуме

Елена Прошина
1 час назад

В России достаточно условий, при которых Пенсионный фонд (ПФР) может временно лишить граждан пенсии. Об этом заявила Светлана Бессараб, депутат Госдумы и член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов, каналу «Дума ТВ».

Условия для лишения россиян пенсий оценили в Госдуме
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По ее словам, чаще всего выплата пенсии приостанавливается из-за несоответствия справок. Однако после устранения препятствий для получения пенсии выплаты возобновляются «в самые кратчайшие сроки». Чаще всего проблемы возникают со справками по обучению. Как рассказала Бессараб, международным сообществом не отработана единая форма для справки из иностранных образовательных организаций.

8 ноября в ПФР назвали четыре условия, при которых выплата пенсий в России прекращается.

Первое — если в течение полугода гражданин России не получает положенную сумму.

Второе — процедура по подтверждению инвалидности не была пройдена вовремя.

Третья — срок действия вида на жительство подошел к концу. В подобной ситуации могут оказаться лица без гражданства или иностранные граждане.

Четвертая причина — достижение совершеннолетнего возраста (прекращается выплата пенсии по потере кормильца). Однако начисление средств продлевают до 23 лет, если получатель обучается на очной форме. На устранение препятствий к возобновлению выплат дается полгода. За этот срок гражданин обязан предоставить в ПФР документы, подтверждающие его право на выплаты.

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