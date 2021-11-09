Условия для лишения россиян пенсий оценили в Госдуме

В России достаточно условий, при которых Пенсионный фонд (ПФР) может временно лишить граждан пенсии. Об этом заявила Светлана Бессараб, депутат Госдумы и член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов, каналу «Дума ТВ».

Фото: РИА Новости РИА Новости

По ее словам, чаще всего выплата пенсии приостанавливается из-за несоответствия справок. Однако после устранения препятствий для получения пенсии выплаты возобновляются «в самые кратчайшие сроки». Чаще всего проблемы возникают со справками по обучению. Как рассказала Бессараб, международным сообществом не отработана единая форма для справки из иностранных образовательных организаций.

8 ноября в ПФР назвали четыре условия, при которых выплата пенсий в России прекращается.

Первое — если в течение полугода гражданин России не получает положенную сумму.

Второе — процедура по подтверждению инвалидности не была пройдена вовремя.

Третья — срок действия вида на жительство подошел к концу. В подобной ситуации могут оказаться лица без гражданства или иностранные граждане.