Эксперт объяснил опасность быстрого погашения кредита

Эксперт департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский предупредил россиян об опасности быстрого закрытия кредита. Он рассказал агентству «Прайм», что в случае частичного погашения может возникнуть конфликтная ситуация с банком.
При этом финансист напомнил, что ни одна организация не может запретить закрыть весь долг досрочно.
«Дело в том, что достаточно часто имеют место случаи, когда банки либо вообще запрещают частично погашать ипотечный кредит, либо дают возможность внести один-два платежа, причем это, как правило, зафиксировано в кредитном договоре», — пояснил он.
Также Переславский дал советы, как проводить такие платежи. По его словам, выгоднее всего — сокращать срок кредита, то есть одним платежом сократить его на максимально возможный срок. Эксперт пояснил, что вместе с основным долгом будут пересчитаны в меньшую сторону проценты по кредиту, и при том же ежемесячном платеже заемщик сэкономит достаточно крупную сумму, поясняет Переславский.