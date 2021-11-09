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Эксперт объяснил риски досрочного погашения кредита

Елена Прошина
20 минут назад

Ни одна кредитная организация не вправе запретить закрыть весь долг досрочно, даже если частичное погашение невозможно. Об этом рассказал Николай Переславский, эксперт департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute, пишет агентство «Прайм».

Эксперт объяснил риски досрочного погашения кредита
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, некоторые банки запрещают частичное погашение ипотечного кредита или предоставляют возможность внести лишь пару платежей. Он напомнил, что все эти моменты прописаны в кредитном договоре.

Как утверждает эксперт, в законодательстве нет ни одного инструмента, который позволял бы банку каким-либо образом начислить штраф или комиссию за досрочное погашение кредита. Он отметил, что банки не имеют право запретить клиенту досрочное закрытие долга с 2011 года.

Переславский уверяет, что любые штрафы, комиссии и начисления за подобные действия могут стать для клиента поводом обратиться в суд, так как банк нарушает статью 809 Гражданского кодекса РФ.

Финансист также дал гражданам совет. Если досрочное погашение долга согласовано с банком, он рекомендует сокращать срок кредита, а не минимальный платеж, так как это гораздо выгоднее. Вместе с основным долгом банк должен будет пересчитать и проценты по кредиту в меньшую сторону, резюмировал Переславский.

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