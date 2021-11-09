Сто тысяч рублей предложили выплачивать новорожденным в России

«В качестве механизма мы предлагаем на законодательном уровне зафиксировать практику ежегодного перечисления в Фонд будущих поколений средств в размере 10% от налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), из которых каждый новорожденный будет получать 100 тысяч рублей на свой счет. Молодые люди смогут воспользоваться средствами по достижении 18 лет», — передает RT текст обращения Петунина.