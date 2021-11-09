Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+5° в 
USD 71.40EUR 82.54
Войти в почту

В России предложили новые выплаты на детей

Ura.Ru
54 минуты назад

Премьер-министру РФ Михаилу Мишустину направили предложение о введении выплат новорожденным детям за счет части налогов на добычу полезных ископаемых (НДПИ). С такой инициативой выступил директор Института социальных исследований и развития гражданских инициатив Максим Петунин.

Сто тысяч рублей предложили выплачивать новорожденным в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В качестве механизма мы предлагаем на законодательном уровне зафиксировать практику ежегодного перечисления в Фонд будущих поколений средств в размере 10% от налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), из которых каждый новорожденный будет получать 100 тысяч рублей на свой счет. Молодые люди смогут воспользоваться средствами по достижении 18 лет», — передает RT текст обращения Петунина.

Социолог отметил, что подобная практика существует в ряде нефтедобывающих стран. По мнению Петунина, такая инициатива повысит уверенность родителей в будущем своих детей.

Ранее «Единая Россия» предложила увеличить материнский капитал. Для этого его необходимо индексировать по фактической инфляции, а не по прогнозной. Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что на доиндексацию социальных пособий и маткапитала в 2022 году необходимо 30 млрд рублей, пишет «Национальная служба новостей».

Личный счет,Михаил Мишустин,Антон Силуанов,Google,Единая Россия,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители