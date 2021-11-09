До 100 тысяч: в России предложили новые детские выплаты

Директор Института социальных исследований и развития гражданских инициатив Максим Петунин выступил с инициативой ввести выплаты новорожденным детям за счет части налогов на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Об этом пишет RT.

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В своем письме на имя премьер-министра Михаила Мишустина Максим Петунин отметил, что новая мера поддержки семей с детьми могла бы способствовать улучшению демографической ситуации в России.

«Мы предлагаем на законодательном уровне зафиксировать практику ежегодного перечисления в Фонд будущих поколений средств в размере 10% от налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), из которых каждый новорожденный будет получать 100 тыс. рублей на свой счет», - отмечается в письме.

Петунин пояснил, что молодые люди смогут пользоваться этими средствами после достижения ими 18-ти лет. А оставшиеся после выплат новорожденным деньги он предложил ежегодно равномерно распределять между несовершеннолетними гражданами до достижения ими совершеннолетия.

Директор Института социальных исследований и развития гражданских инициатив напомнил, что подобная практика существует в ряде нефтедобывающих стран. По мнению Петунина, такая инициатива повысит уверенность родителей в будущем своих детей.

Ранее президент России Владимир Путин поручил разработать ряд мер и инициатив, которые позволят обеспечить поддержкой нуждающиеся семьи с детьми. Правительство приступило к реализации новой дорожной карты комплексной социальной помощи.