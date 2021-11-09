Рост пенсий, отмена НДС, льготы: что изменится в России с 1 января

Портал Life рассказал об изменениях, которые ждут россиян с 1 января 2022 года. В первую очередь, в начале года традиционно вырастут пенсии.

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Фиксированная выплата к российским пенсиям после индексации с 1 января составит 6 401 рубль 10 копеек (сейчас - 6 044 рублей 48 копеек). Ожидается, что в 2022 году неработающие пенсионеры будут получать в среднем 18 521 рубль в месяц, в 2023-м - 19 477 рублей, а в 2024-м - 20 469 рублей.

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Кроме того, с 1 января появятся новые региональные льготы на проезд. В Москве право на бесплатный проезд на всех видах транспорта получат оба многодетных родителя. Ездить бесплатно на любых поездах смогут дети из многодетных семей в возрасте до 18 лет вне зависимости от того, учатся они или нет.

Сейчас право на бесплатный проезд в городском транспорте есть только у одного родителя, а льгота для несовершеннолетних действует только до 16 лет (и до 18 лет, если подросток учится).

В новом году начнет действовать серия льгот для малого и среднего бизнеса. Небольшие предприятия общепита будут освобождены от НДС и получат возможность использовать пониженные тарифы страховых взносов.

Пониженная ставка в 15 процентов (десять процентов - на пенсионное страхование, пять процентов - на медицинское, ноль процентов - на случай временной нетрудоспособности) будет действовать в отношении начисленных на каждого работника выплат, превышающих минимальный размер оплаты труда (МРОТ).

Льготные тарифы будут доступны компаниям, в которых работают больше 250 человек. Сумма доходов компании должна быть не более двух миллиардов рублей (в год, предшествующий налоговому периоду применения таких тарифов).

С 1 января работодателям станет проще купить путевки сотрудникам и их детям до 18 лет (до 24 лет студентам): стоимость путевки не будет облагаться НДФЛ.

В 2021 году в РФ также действуют меры поддержки бизнеса. К примеру, предприятия из наиболее пострадавших от пандемии отраслей (из сфер общепита, культуры, спорта, развлечений и туристического бизнеса) могут подать в налоговую заявления на грант. Заявки будут приниматься до 15 декабря 2021 года.

Размер гранта варьируется от 0,5 до одного минимального размера оплаты труда (МРОТ) на каждого работника. Половину МРОТ выплачивают, если в регионе введены ограничения на две недели, полный МРОТ - если меры введены на месяц.