Эксперт объяснил нюансы досрочного погашения кредита

Кредитные организации не имеют права запрещать закрывать весь долг досрочно, однако с частичными погашениями может возникнуть конфликтная ситуация. Об этом агентству «Прайм» сообщил эксперт департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

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По его словам, некоторые банки либо вообще запрещают частично погашать ипотечный кредит, либо дают возможность внести один или два платежа. Зачастую это указано в кредитном договоре, указал эксперт.

Финансист отметил, что в России нет «ни одного законного инструмента, согласно которому банк может каким-либо способом начислить комиссию или штраф за досрочное закрытие кредита». С 2011 года у банков нет права запрещать клиенту погасить досрочно кредит.

«Любые комиссии, штрафы, начисления за это действие — повод обратиться в суд, так как это нарушение статьи 809 Гражданского кодекса Российской Федерации», — указал Переславский.

При отсутствии проблем с банком по вопросу частичных погашений существует два варианта проведения платежей – с сокращением минимального платежа или срока кредита. Переславский считает, что более выгодным вариантом является сокращение срока кредита, то есть одним платежом уменьшить его на максимально возможный срок. Выгода заключается в том, что вместе с основным долгом банк пересчитает в меньшую сторону проценты по кредиту, и при том же ежемесячном платеже экономия будет значительной, указал эксперт.

«Если же целью является платить каждый месяц чуть меньше, то можно спокойно направлять досрочный платеж на сокращение платежа. Долговая нагрузка на карман клиента сократится, но выгода от такого погашения будет значительно меньше», — подчеркнул Переславский.