«Афера века»: эксперт предрек глобальную подмену денег

Экономист Валентин Катасонов считает, что мир столкнется с «глобальной подменой денег»: по его мнению, в будущем цифровые валюты вытеснят привычные платежные средства. Об этом сообщает DEITA.RU.
По мнению Катасонова, настоящую «аферу века» может осуществить мировая элита - верхушка «золотого миллиарда». Речь идет о замене фиатных денег, номинальная стоимость которых устанавливается и гарантируется государством, на эфемерные «нулики в компьютере».
Экономист считает, что в результате такого перехода люди могут остаться без права на обмен старых накоплений на цифровую валюту.
Важнейшим аспектом глобальной денежной реформы Катасонов назвал лишение людей права на тайную трату денег - благодаря господству цифровых валют все транзакции человека будут под контролем операторов новой системы.
Ранее Катасонов уже прогнозировал, что «могильщиками» доллара могут стать цифровые валюты.
По мнению экономиста, цифровые валюты - не только неотъемлемая часть прогресса, но и инструмент «мировой финансовой элиты», которая стремится «обнулить все накопившиеся противоречия в системе».
Главной проблемой современной финансовой системы Катасонов назвал государственный долг США. Потолок американского госдолга можно увеличивать, принимая поправки к законам, но процент, который необходимо платить каждый месяц, остается нерешаемой проблемой, подчеркивал он.