«Афера века»: эксперт предрек глобальную подмену денег

Экономист Валентин Катасонов считает, что мир столкнется с «глобальной подменой денег»: по его мнению, в будущем цифровые валюты вытеснят привычные платежные средства. Об этом сообщает DEITA.RU.

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По мнению Катасонова, настоящую «аферу века» может осуществить мировая элита - верхушка «золотого миллиарда». Речь идет о замене фиатных денег, номинальная стоимость которых устанавливается и гарантируется государством, на эфемерные «нулики в компьютере».

Экономист считает, что в результате такого перехода люди могут остаться без права на обмен старых накоплений на цифровую валюту.

Важнейшим аспектом глобальной денежной реформы Катасонов назвал лишение людей права на тайную трату денег - благодаря господству цифровых валют все транзакции человека будут под контролем операторов новой системы.

Ранее Катасонов уже прогнозировал, что «могильщиками» доллара могут стать цифровые валюты.

По мнению экономиста, цифровые валюты - не только неотъемлемая часть прогресса, но и инструмент «мировой финансовой элиты», которая стремится «обнулить все накопившиеся противоречия в системе».