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«Афера века»: эксперт предрек глобальную подмену денег

Мария Иванова
28 минут назад

Экономист Валентин Катасонов считает, что мир столкнется с «глобальной подменой денег»: по его мнению, в будущем цифровые валюты вытеснят привычные платежные средства. Об этом сообщает DEITA.RU.

«Афера века»: эксперт предрек глобальную подмену денег
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По мнению Катасонова, настоящую «аферу века» может осуществить мировая элита - верхушка «золотого миллиарда». Речь идет о замене фиатных денег, номинальная стоимость которых устанавливается и гарантируется государством, на эфемерные «нулики в компьютере».

Экономист считает, что в результате такого перехода люди могут остаться без права на обмен старых накоплений на цифровую валюту.

Цифровой рубль получит отдельное регулирование

Важнейшим аспектом глобальной денежной реформы Катасонов назвал лишение людей права на тайную трату денег - благодаря господству цифровых валют все транзакции человека будут под контролем операторов новой системы.

Ранее Катасонов уже прогнозировал, что «могильщиками» доллара могут стать цифровые валюты.

По мнению экономиста, цифровые валюты - не только неотъемлемая часть прогресса, но и инструмент «мировой финансовой элиты», которая стремится «обнулить все накопившиеся противоречия в системе».

Главной проблемой современной финансовой системы Катасонов назвал государственный долг США. Потолок американского госдолга можно увеличивать, принимая поправки к законам, но процент, который необходимо платить каждый месяц, остается нерешаемой проблемой, подчеркивал он.

Личный счет,Валентин Катасонов,
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