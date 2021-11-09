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Утвержден новый порядок обмена наличных

Лера Букина
58 минут назад

Госдума приняла закон об упрощенной идентификации желающих обменять банкноты в банках. Он позволит банкам не спрашивать у клиентов паспорт или другой удостоверяющий личность документ при размене или замене банкнот или монет на сумму, не превышающую 40 тысяч рублей. Об этом сообщает агентство «Прайм».

Утвержден новый порядок обмена наличных
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Теперь пороговая сумма операций по размену банкнот или монет одного номинала на банкноты или монеты другого номинала увеличивается с 15 до 40 тысяч рублей. Если такие операции совершаются на сумму более 40 тысяч рублей, но не превышающую 100 тысяч рублей, то можно проводить упрощенную идентификацию.

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Закон вступит в силу со дня его официального опубликования.

Отмечается, что изменения упростят процедуру взаимодействия физических лиц с кредитными организациями при размене и замене банкнот и монет.

Ранее зампред ЦБ РФ Михаил Алексеев заявил, что в России изменится внешний вид практически всех находящихся в обращении рублевых банкнот. Крупнейшая денежная реформа с деноминации 1990-х будет проходить в несколько этапов до 2025 года.

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