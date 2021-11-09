Утвержден новый порядок обмена наличных

Госдума приняла закон об упрощенной идентификации желающих обменять банкноты в банках. Он позволит банкам не спрашивать у клиентов паспорт или другой удостоверяющий личность документ при размене или замене банкнот или монет на сумму, не превышающую 40 тысяч рублей. Об этом сообщает агентство «Прайм».

Теперь пороговая сумма операций по размену банкнот или монет одного номинала на банкноты или монеты другого номинала увеличивается с 15 до 40 тысяч рублей. Если такие операции совершаются на сумму более 40 тысяч рублей, но не превышающую 100 тысяч рублей, то можно проводить упрощенную идентификацию.

Закон вступит в силу со дня его официального опубликования.

Отмечается, что изменения упростят процедуру взаимодействия физических лиц с кредитными организациями при размене и замене банкнот и монет.