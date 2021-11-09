Пенсии по потере кормильца будут назначать по-новому

С 2023 года пенсии по потере кормильца будут назначаться беззаявительно. Об этом сообщила пресс-служба Минтруда РФ.

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«Страховые пенсии по случаю потери кормильца и социальные пенсии по случаю потери кормильца детям, не достигшим возраста 18 лет, с 1 января 2023 года будут назначаться со дня смерти умершего кормильца на основании сведений ПФР и единого госреестра ЗАГС. Подавать заявление для назначения таких пенсий не потребуется», – сказано в сообщении ведомства.

Как отмечает Минтруд, в настоящее время в случае смерти родителя или признания его пропавшим без вести представители ребенка подают заявление в территориальный орган ПФР.

Ранее первый замглавы бюджетного комитета Совфеда Елена Перминова заявила, что в ходе подготовки к обсуждению проекта федерального бюджета на 2022 год во втором чтении будут просчитывать повышение пенсий и пособий на уровень инфляции, близкий к фактическому.

В конце сентября президент РФ Владимир Путин сообщил, что пенсии граждан будут расти в ближайшие годы, средства на их индексацию уже предусмотрены.