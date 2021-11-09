Пенсии по потере кормильца будут назначать по-новому

С 2023 года пенсии по потере кормильца будут назначаться беззаявительно. Об этом сообщила пресс-служба Минтруда РФ.
«Страховые пенсии по случаю потери кормильца и социальные пенсии по случаю потери кормильца детям, не достигшим возраста 18 лет, с 1 января 2023 года будут назначаться со дня смерти умершего кормильца на основании сведений ПФР и единого госреестра ЗАГС. Подавать заявление для назначения таких пенсий не потребуется», – сказано в сообщении ведомства.
Как отмечает Минтруд, в настоящее время в случае смерти родителя или признания его пропавшим без вести представители ребенка подают заявление в территориальный орган ПФР.
Ранее первый замглавы бюджетного комитета Совфеда Елена Перминова заявила, что в ходе подготовки к обсуждению проекта федерального бюджета на 2022 год во втором чтении будут просчитывать повышение пенсий и пособий на уровень инфляции, близкий к фактическому.
В конце сентября президент РФ Владимир Путин сообщил, что пенсии граждан будут расти в ближайшие годы, средства на их индексацию уже предусмотрены.
Ранее в ПФР заявили, что россияне могут перестать получать регулярные пенсионные выплаты по четырем причинам. В частности, гражданин может лишиться пенсии, если он не получает положенную ему сумму в течение шести месяцев. Пенсия также может быть отменена, если инвалид в установленные сроки не пройдет переосвидетельствование в государственном учреждении медико-социальной экспертизы. Третья причина связана с окончанием срока действия вида на жительство. Речь идет об иностранных гражданах и лицах без гражданства. Последняя причина касается тех, кому начисляют пенсию по потере кормильца. После 18 лет гражданин должен предоставить документ, который подтверждает его очное обучение.