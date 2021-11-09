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Пенсии по потере кормильца будут назначать по-новому

Лера Букина
22 минуты назад

С 2023 года пенсии по потере кормильца будут назначаться беззаявительно. Об этом сообщила пресс-служба Минтруда РФ.

Пенсии по потере кормильца будут назначать по-новому
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Страховые пенсии по случаю потери кормильца и социальные пенсии по случаю потери кормильца детям, не достигшим возраста 18 лет, с 1 января 2023 года будут назначаться со дня смерти умершего кормильца на основании сведений ПФР и единого госреестра ЗАГС. Подавать заявление для назначения таких пенсий не потребуется», – сказано в сообщении ведомства.

Как отмечает Минтруд, в настоящее время в случае смерти родителя или признания его пропавшим без вести представители ребенка подают заявление в территориальный орган ПФР.

Ранее первый замглавы бюджетного комитета Совфеда Елена Перминова заявила, что в ходе подготовки к обсуждению проекта федерального бюджета на 2022 год во втором чтении будут просчитывать повышение пенсий и пособий на уровень инфляции, близкий к фактическому.

В конце сентября президент РФ Владимир Путин сообщил, что пенсии граждан будут расти в ближайшие годы, средства на их индексацию уже предусмотрены.

Ранее в ПФР заявили, что россияне могут перестать получать регулярные пенсионные выплаты по четырем причинам. В частности, гражданин может лишиться пенсии, если он не получает положенную ему сумму в течение шести месяцев. Пенсия также может быть отменена, если инвалид в установленные сроки не пройдет переосвидетельствование в государственном учреждении медико-социальной экспертизы. Третья причина связана с окончанием срока действия вида на жительство. Речь идет об иностранных гражданах и лицах без гражданства. Последняя причина касается тех, кому начисляют пенсию по потере кормильца. После 18 лет гражданин должен предоставить документ, который подтверждает его очное обучение.

Личный счет,Елена Перминова,Владимир Путин,Пенсионный фонд РФ,Минтруд,Совет Федерации,
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