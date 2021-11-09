Госдума одобрила заморозку индексации базы для расчета военных пенсий

В Государственной Думе в первом чтении приняли законопроект о продлении заморозки нормы об индексации пенсий военных. Об этом сообщил REGNUM.
«Пролонгируется приостановление действия нормы о ежегодной индексации пенсий для лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии, органах принудительного исполнения, и их семей», — говорится в материале.
Заморозка продлится до 1 января 2023 года. Размер денежного довольствия, учитываемого для исчисления пенсии (так называемый «понижающий коэффициент») для военных, с 1 января 2022 года составит 74%.
При этом в комитете Госдумы по обороне отметили, что «реальная» сумма пенсии увеличится с 1 октября 2022 года на 4,4%.