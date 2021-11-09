Госдума одобрила заморозку индексации базы для расчета военных пенсий

«Пролонгируется приостановление действия нормы о ежегодной индексации пенсий для лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии, органах принудительного исполнения, и их семей», — говорится в материале.