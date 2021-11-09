Назвали самые популярные для россиян страны их открытых в ноябре

Эксперты туристической отрасли назвали наиболее популярные страны для россиян, из открытых вновь с 9 ноября. Ими могут стать Таиланд, Тунис и Словения, а в зимний период — Египет, сообщает «Прайм».

Россия с 9 ноября возобновила авиасообщение еще с 9 странами,

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в их числе: Багамы, Иран, Нидерланды, Норвегия, Оман, Словения, Тунис, Таиланд и Швеция. Кроме того, с этой даты стали снова летать чартерные рейсы в Египет.

"Из перечисленных стран наиболее интересны с точки зрения массового туризма Таиланд, Словения и Тунис. Словения и Тунис в зимний период востребованы для санаторно-курортного отдыха, а именно — талассотерапии. По остальным странам в основном либо самостоятельные туристы, либо точечный запрос у туроператора", — заявили в пресс-службе Anex Tour.

В то же время по информации туроператора "Интурист", наибольшей популярностью у россиян будут пользоваться доступные ближнемагистральные направления.

"В зимний период бесспорный лидер — Египет. Также до пандемии рос спрос на отдых в Омане. Если говорить об отдыхе в летний период, то устойчивым спросом будут пользоваться пляжи Туниса", — подчеркнули в пресс-службе компании.

Кроме того, в агенстве отметили, что жители Урала, Сибири и Дальнего Востока особенно стремятся в Таиланд и страны Юго-Восточной Азии.

«По европейским направлениям, таким как Норвегия и Швеция, насколько нам известно, въезд россиян с туристическими целями в данный момент не разрешен", — добавили в "Интуристе".

В свою очередь в агентстве Tez Tour также пришли к выводу, что именно Таиланд стал одним из наиболее ожидаемых туристических направлений для россиян.

"Конечно, необходимо отметить наличие определенных требований ко въезду и соблюдение одновременно двух условий: наличие сертификата вакцинации от COVID-19 двухкомпонентной вакциной и отрицательного значения ПЦР-теста", — подчеркнули в компании.

Тем не менее туроператор отмечает, что в линейке предлагаемых курортных направлений в настоящее время не хватает Азии