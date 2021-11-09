АТОР: отдых в ОАЭ и Египте подешевеет

«Запуск чартерного авиасообщения в Египет и ОАЭ приведет к увеличению числа рейсов из городов России. А это в свою очередь на 10-20% снизит цены на авиаперевозки, которые являются основной составляющей в турпакете. Гостиниц же это не коснется. У них есть свое ценообразование, свои периоды высокого сезона», — приводятся в материале слова Горина.