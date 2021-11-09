АТОР: отдых в ОАЭ и Египте подешевеет

Цены на путевки в Египет и ОАЭ могут снизиться в связи с запуском чартерных рейсов. Об этом в интервью URA.RU рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин.
«Запуск чартерного авиасообщения в Египет и ОАЭ приведет к увеличению числа рейсов из городов России. А это в свою очередь на 10-20% снизит цены на авиаперевозки, которые являются основной составляющей в турпакете. Гостиниц же это не коснется. У них есть свое ценообразование, свои периоды высокого сезона», — приводятся в материале слова Горина.
Он также обратил внимание на открытие регулярного воздушного сообщения с Таиландом. Однако въехать туда могут только вакцинированные туристы. «Пока это только анонс, но Вьетнам тоже планирует открываться для путешествий».
Напомним, что с 9 ноября Россия сняла ограничения на авиасообщение с Австрией, Швейцарией, Финляндией, ОАЭ, Багамами, Ираном, Нидерландами, Норвегией, Оманом, Словенией, Тунисом, Таиландом и Швецией.