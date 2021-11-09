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Отдых в двух популярных среди россиян странах подешевеет

Елена Прошина
28 минут назад

Цены на путевки в Египет и ОАЭ могут снизиться в связи с запуском чартерных рейсов. Об этом в интервью URA.RU рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин.

АТОР: отдых в ОАЭ и Египте подешевеет
Фото: ReutersReuters

«Запуск чартерного авиасообщения в Египет и ОАЭ приведет к увеличению числа рейсов из городов России. А это в свою очередь на 10-20% снизит цены на авиаперевозки, которые являются основной составляющей в турпакете. Гостиниц же это не коснется. У них есть свое ценообразование, свои периоды высокого сезона», — приводятся в материале слова Горина.

Он также обратил внимание на открытие регулярного воздушного сообщения с Таиландом. Однако въехать туда могут только вакцинированные туристы. «Пока это только анонс, но Вьетнам тоже планирует открываться для путешествий».

Напомним, что с 9 ноября Россия сняла ограничения на авиасообщение с Австрией, Швейцарией, Финляндией, ОАЭ, Багамами, Ираном, Нидерландами, Норвегией, Оманом, Словенией, Тунисом, Таиландом и Швецией.

Личный счет,Дмитрий Горин,Ассоциация туроператоров России,
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