Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+20° в 
USD 71.29EUR 82.65
Войти в почту

Первый в России иск о возврате биткоинов отклонён судом

Национальная Служба Новостей
56 минут назад

Савеловский районный суд Москвы принял решение отклонить первый в России иск об истребовании из незаконного владения криптовалюты - 16,6 биткойна. Об этом сообщил РИА Новости адвокат Борис Башилов – представитель интересов истца.

Первый в России иск о возврате биткоинов отклонён судом
Фото: ТАССТАСС

Когда иск составлялся, сумма в 16,6 биткойна оценивалась почти в 45 миллионов рублей. Суть коллизии состоит в том, что пострадавший Андрей Петров летом 2018 года перевел на криптокошелек своего знакомого Игоря Тукана свои биткойны на правах доверительного управления. Договор был заключён только в устной форме. За пять месяцев ответчик должен был инвестировать эту крпитовалюту, а затем вернуть обратно с приростом, оставив себе 20% прибыли.

Однако по прошествии оговоренного времени ответчик отказался возвращать биткойны, утверждая, что утратил их. На тот момент в России не существовало законодательного определения криптовалюты, но затем она была признана имуществом.

В итоге судья отказалась удовлетворить иск. Мотивировка вердикта будет известна позднее. Истец намерен обжаловать решение.

Личный счет,Андрей Петров,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители