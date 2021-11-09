Первый в России иск о возврате биткоинов отклонён судом

Когда иск составлялся, сумма в 16,6 биткойна оценивалась почти в 45 миллионов рублей. Суть коллизии состоит в том, что пострадавший Андрей Петров летом 2018 года перевел на криптокошелек своего знакомого Игоря Тукана свои биткойны на правах доверительного управления. Договор был заключён только в устной форме. За пять месяцев ответчик должен был инвестировать эту крпитовалюту, а затем вернуть обратно с приростом, оставив себе 20% прибыли.