100 тысяч с рождения: для россиян предложили новую выплату

«Мы предлагаем на законодательном уровне зафиксировать практику ежегодного перечисления в Фонд будущих поколений средств в размере 10% от налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), из которых каждый новорожденный будет получать 100 тысяч рублей на свой счет», — приводится в материале цитата из письма.

По плану, персональный счет на каждого младенца будет открываться автоматически в государственном банке. При этом поступившие на него средства останутся на депозите до достижения ребенком восемнадцати лет, а их сумма на протяжении этого времени вырастет за счет банковских процентов.