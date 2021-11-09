100 тысяч с рождения: для россиян предложили новую выплату

Директор Института социальных исследований и развития гражданских инициатив Максим Петунин предложил правительству России переводить часть собранного налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на счета новорожденных. Письмо с подробным описанием идеи он направил премьер-министру Михаилу Мишустину, сообщает RT.
«Мы предлагаем на законодательном уровне зафиксировать практику ежегодного перечисления в Фонд будущих поколений средств в размере 10% от налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), из которых каждый новорожденный будет получать 100 тысяч рублей на свой счет», — приводится в материале цитата из письма.
По плану, персональный счет на каждого младенца будет открываться автоматически в государственном банке. При этом поступившие на него средства останутся на депозите до достижения ребенком восемнадцати лет, а их сумма на протяжении этого времени вырастет за счет банковских процентов.
По словам Петунина, схожая практика поддержки новых поколений действует в ряде нефтедобывающих стран, в том числе Кувейте, ОАЭ и Норвегии. В России данная инициатива повысит уверенность родителей в обеспеченном будущем их детей и станет хорошим стимулом для повышения рождаемости в стране, отметил директор ИСИРГИ.