Спишут все: алименты в России будут взыскивать по-новому

С 11 ноября в России вступят в силу новые правила взыскания алиментов, которые позволят списывать в пользу детей часть пособия по безработице, дохода с процентов по вкладам, от продажи недвижимости и других доходов. Об этом рассказал портал Life.

По данным исследования Высшей школой экономики, алименты своим источником дохода называют около 1,5 миллиона неполных семей. Из них почти 18 процентов получают их нерегулярно или в неполном объеме.

Сейчас алименты на несовершеннолетних детей взыскиваются каждый месяц в размере одной четверти (на одного ребенка), одной трети (на двух) или половины заработка/дохода (на трех и более детей). В большинстве случаев алименты удерживают из зарплаты или денежного довольствия.

По новому постановлению правительства, перечень доходов для взыскания алиментов расширится. В частности, их начнут взыскивать с доходов от реализации недвижимости или ее сдачи в аренду, с процентов по вкладам, с сумм полученного налогового вычета и с доходов, которые человек получает в качестве самозанятого.

Также алименты можно будет получить со всех видов пенсий и надбавок к ним, стипендии и пособия по безработице.

«У среднестатистического должника по алиментам вообще может не быть постоянного источника дохода, с которого эти самые алименты должны удерживаться. Новый расширенный перечень может облегчить работу судебным приставам», - объяснил юрист Московской областной коллегии адвокатов Богдан Леськив.

Эксперт Адвокатской палаты Москвы Ева Митлина добавила, что взыскать алименты с процентов по вкладам будет непросто, так как у приставов нет автоматического доступа к необходимой информации: у них нет данных о вкладах неплательщика, а банк без специального запроса не узнает, что его клиент обязан уплачивать алименты.

Постановление правительства запрещает взыскивать алименты с разовых выплат по случаю рождения ребенка, смерти родных, командировочных выплат, целевых «подъемных» выплат на переезд в другую местность и с сумм дополнительного вознаграждения работникам.