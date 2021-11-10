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Максимум ₽120 тысяч: как вернуть деньги за лекарства

Лера Букина
44 минуты назад

Россияне могут получить налоговый вычет по НДФЛ в сумме оказанных медицинских услуг, а также в размере стоимости медикаментов, выписанных по рецепту врачом. Об этом пишет «Прайм», ссылаясь на юриста BGP Litigation Линду Куркулите.

Максимум ₽120 тысяч: как вернуть деньги за лекарства
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Вычет можно получить за препараты, назначенные по рецепту врача и приобретенные за собственные средства для себя, супруги или супруга, несовершеннолетних детей и родителей.

Куркулите напомнила, что максимальная сумма социального вычета за один налоговый период – 120 тысяч рублей, а воспользоваться правом на его получение можно не позднее 3 лет после окончания года, в течение которого покупались лекарства.

«Кроме этого, воспользоваться вычетом можно исключительно в случае, если в налоговом периоде у физлица присутствовали доходы, облагаемые НДФЛ (за исключением некоторых видов доходов, например, дивидендов, материальной выгоды)», — цитирует Куркулите агентство «Прайм».

Эксперт отмечает, что при представлении налоговой декларации по форме 3-НДФЛ в налоговый орган следует приложить рецепт врача по форме, установленной Приказом Минздрава, подписанный и заверенный личной печатью врача, а также печатью медицинской организации (допускается выпуск рецепта в электронном виде), документ, который подтверждает оплату стоимости лекарства. Кроме того, важно приложить документы, подтверждающие брак с супругой /супругом, родство с родителями или несовершеннолетними детьми, если лекарства были куплены для них и рецепт был выписан на их имя. Также нужно приложить лицензию медицинского учреждения, печать которого заверяет рецепт врача, справку 2-НДФЛ.

В сентябре на аптечном рынке был зафиксирован рост противовирусных препаратов и противопростудных лекарств на основе парацетамола. По данным исследовательской компании DSM Group, в натуральном выражении за первые три недели осени россияне приобрели на 12% больше противовирусных лекарств и на 30,2% больше препаратов с парацетамолом, чем за аналогичный период 2020 года.

Личный счет,Минздрав РФ,Федеральная налоговая служба,
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