Максимум ₽120 тысяч: как вернуть деньги за лекарства

Россияне могут получить налоговый вычет по НДФЛ в сумме оказанных медицинских услуг, а также в размере стоимости медикаментов, выписанных по рецепту врачом. Об этом пишет «Прайм», ссылаясь на юриста BGP Litigation Линду Куркулите.

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Вычет можно получить за препараты, назначенные по рецепту врача и приобретенные за собственные средства для себя, супруги или супруга, несовершеннолетних детей и родителей.

Куркулите напомнила, что максимальная сумма социального вычета за один налоговый период – 120 тысяч рублей, а воспользоваться правом на его получение можно не позднее 3 лет после окончания года, в течение которого покупались лекарства.

«Кроме этого, воспользоваться вычетом можно исключительно в случае, если в налоговом периоде у физлица присутствовали доходы, облагаемые НДФЛ (за исключением некоторых видов доходов, например, дивидендов, материальной выгоды)», — цитирует Куркулите агентство «Прайм».

Эксперт отмечает, что при представлении налоговой декларации по форме 3-НДФЛ в налоговый орган следует приложить рецепт врача по форме, установленной Приказом Минздрава, подписанный и заверенный личной печатью врача, а также печатью медицинской организации (допускается выпуск рецепта в электронном виде), документ, который подтверждает оплату стоимости лекарства. Кроме того, важно приложить документы, подтверждающие брак с супругой /супругом, родство с родителями или несовершеннолетними детьми, если лекарства были куплены для них и рецепт был выписан на их имя. Также нужно приложить лицензию медицинского учреждения, печать которого заверяет рецепт врача, справку 2-НДФЛ.