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Аналитик назвал облигации с невероятной доходностью

Лера Букина
51 минуту назад

Сегодня доходности российских гособлигаций находятся на невероятных уровнях и обещают двукратную премию к цели Центробанка по инфляции, поэтому сейчас самое время воспользоваться моментом. Об этом агентству «Прайм» сообщил управляющий активами УК «Открытие» Дмитрий Космодемьянский.

Аналитик назвал облигации с невероятной доходностью
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Купленная сейчас долговая бумага может принести 8,25% годовых до погашения в 2039 году, несмотря на возможные сюрпризы от монетарных властей и дальнейшую динамику рынков, считает эксперт.

«Рассмотрение просадки по облигациям в таком ключе убережет от излишне эмоциональных действий во время рыночной волатильности и в конце концов благотворно отразится на общей динамике вашего инвестиционного портфеля», — подчеркнул Космодемьянский.

Собеседника агентства отметил, что жесткие комментарии ЦБ вызвали «хаос в долговых инструментах». Однако при прекращении выпуска и продажи нового долга Минфином, рынок ОФЗ стабилизируется, считает аналитик. Кроме того, наблюдается «навес» спроса нерезидентов на доходный российский долг. Доля иностранных держателей ОФЗ увеличилась за последние полгода более чем на 2% – с 18% до 20% с небольшим, от максимумов февраля 2020 года нас отделяют космические 14%, отметил эксперт.

«Возвращение даже части этих денег окрасит рынок совсем в другие цвета», – подытожил Космодемьянский.

Ранее сообщалось, что с 1 октября 2021 года инвесторы, планирующие впервые использовать некоторые финансовые инструменты, обязаны сначала пройти короткое тестирование. Успешная сдача подтвердит, что инвестор адекватно оценивает риск конкретного финансового инструмента и осознает свою ответственность. Методика тестирования была разработана Центробанком.

Личный счет,Центральный банк России,Минфин,
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