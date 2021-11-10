Раскрыт заработок российских блогеров

Заработок автора на YouTube складывается из доходов от рекламных вставок Google, подписки YouTube Premium, суперчатов и суперстикеров, а также спонсорства. Как рассказал в беседе с «Газетой.Ru» операционный директор компании Mediacube Роман Колодко, за миллион просмотров на канале в месяц русскоязычные блогеры могут заработать от $50 до $3 тыс.

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«На YouTube гораздо большую роль играет количество просмотров на канале, чем подписчики. В русскоязычном регионе за каждые 1000 просмотров блогер может заработать от $0,05 на роликах до 2 минут и до $3 за ролики от 20 минут с хорошим удержанием», — рассказал он.

Такой разброс заработка зависит от показателя Revenue per Mile (RPM) — доход, который получает автор за каждые 1000 просмотров. На него влияют возраст и вовлеченность аудитории, тематика канала и частота публикаций.

«Чем платежеспособнее аудитория — тем дороже она стоит для рекламодателя. Например, на техноблоги будут настраивать рекламу магазины техники и электроники в поисках потенциальных покупателей гаджетов. Рекламное место на роликах такой тематики будет стоить выше, чем на канале с челленджами», — отметил эксперт.

Колодко отметил, что таким образом, если контент на канале выходит регулярно, то увеличивается и количество просмотров на канале, а значит и просмотров рекламы. Главное, чтобы контент удерживал внимание до момента ее показа.

В пример эксперт привел канал с челленджами, который в основном смотрит аудитория младшего возраста. Ролики от 20 минут могут вместить до 4-5 рекламных ставок, и если хотя бы половина зрителей досмотрит до этих моментов, то за миллион просмотров автор получит от 35 тыс. до 140 тыс. рублей. В то же время часовое видео на бизнес канале с перерывами на рекламу каждые 7-9 минут может заработать за миллион просмотров от 50 тыс. до 177 тыс. рублей.