Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+14° в 
USD 70.69EUR 81.79
Войти в почту

Пенсионеры получат изъятые у коррупционеров деньги

Лера Букина
1 час назад

Cовет Федерации на пленарном заседании 10 ноября одобрил закон, согласно которому в бюджет Пенсионного фонда России будут зачислять деньги, конфискованные у нарушителей антикоррупционного законодательства. Об этом сообщает «Парламентская газета».

Законом приводятся в соответствие положения законодательства об обязательном пенсионном страховании и Бюджетного кодекса, указала заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.

Напомним, что авторами документа является группа депутатов от ЛДПР, в том числе заместитель руководителя фракции, председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, председатель Комитета по физкультуре и спорту Дмитрий Свищев и член этого комитета Борис Пайкин.

Копите на старость: юрист рассказал о судьбе пенсий

В настоящее время закон «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» регламентирует, что бюджет Пенсионного фонда формируется за счет страховых взносов, средств федерального бюджета, доходов от инвестирования временно свободных средств обязательного пенсионного страхования, добровольных взносов физических лиц и организаций и некоторых других источников.

Теперь в бюджет ПФР будут поступать конфискованные средства, полученные в результате совершения коррупционных правонарушений, а также суммы от реализации конфискованного имущества, тоже нажитого на коррупции. Фонд будет распределять эти деньги на пенсии, социальные выплаты и пособия. Сенатор Дина Оюн заявила ранее, что в Бюджетный кодекс аналогичные корректировки были внесены два года назад.

В конце сентября Совет при президенте России по совершенствованию гражданского законодательства выступил с предложением отдавать многодетным семьям роскошное жилье, которое изымают у чиновников в рамках борьбы с коррупцией.

Личный счет,Видео,Борис Пайкин,Елена Бибикова,Дмитрий Свищев,Ярослав Нилов,ЛДПР,Пенсионный фонд РФ,Совет Федерации,Госдума,
48
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители