Пенсионеры получат изъятые у коррупционеров деньги

Cовет Федерации на пленарном заседании 10 ноября одобрил закон, согласно которому в бюджет Пенсионного фонда России будут зачислять деньги, конфискованные у нарушителей антикоррупционного законодательства. Об этом сообщает «Парламентская газета».

Законом приводятся в соответствие положения законодательства об обязательном пенсионном страховании и Бюджетного кодекса, указала заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.

Напомним, что авторами документа является группа депутатов от ЛДПР, в том числе заместитель руководителя фракции, председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, председатель Комитета по физкультуре и спорту Дмитрий Свищев и член этого комитета Борис Пайкин.

В настоящее время закон «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» регламентирует, что бюджет Пенсионного фонда формируется за счет страховых взносов, средств федерального бюджета, доходов от инвестирования временно свободных средств обязательного пенсионного страхования, добровольных взносов физических лиц и организаций и некоторых других источников.

Теперь в бюджет ПФР будут поступать конфискованные средства, полученные в результате совершения коррупционных правонарушений, а также суммы от реализации конфискованного имущества, тоже нажитого на коррупции. Фонд будет распределять эти деньги на пенсии, социальные выплаты и пособия. Сенатор Дина Оюн заявила ранее, что в Бюджетный кодекс аналогичные корректировки были внесены два года назад.