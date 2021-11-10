Россиянки рассказали, сколько должны получать их партнеры

Россиянки считают, что их партнеры должны получать в среднем 124 тысячи рублей в месяц, при этом почти половина опрошенных женщин заявила, что недовольна уровнем доходов своих вторых половин, пишет «Газета.ру» со ссылкой на исследование сервиса по поиску работы «Работа.ру».
По мнению опрошенных, партнер должен зарабатывать в среднем 105 тыс. 500 рублей в месяц. При этом мужчины считают, что комфортный уровень зарплаты их избранницы в среднем должен составлять 91,2 тыс. рублей. Женщины хотели бы, чтобы их партнер каждый месяц получал доход в размере 124 тыс. рублей.
Среди опрошенных 68% находятся в отношениях. Из них 37% сообщили, что довольны зарплатой своего партнера (38% мужчин и 36% женщин).
Еще 39% участников опроса заявили, что недовольны доходами своего партнера. При этом среди них 45% женщин и 32% мужчин.