Россиянки рассказали, сколько должны получать их партнеры

Россиянки считают, что их партнеры должны получать в среднем 124 тысячи рублей в месяц, при этом почти половина опрошенных женщин заявила, что недовольна уровнем доходов своих вторых половин, пишет «Газета.ру» со ссылкой на исследование сервиса по поиску работы «Работа.ру».

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По мнению опрошенных, партнер должен зарабатывать в среднем 105 тыс. 500 рублей в месяц. При этом мужчины считают, что комфортный уровень зарплаты их избранницы в среднем должен составлять 91,2 тыс. рублей. Женщины хотели бы, чтобы их партнер каждый месяц получал доход в размере 124 тыс. рублей.

Среди опрошенных 68% находятся в отношениях. Из них 37% сообщили, что довольны зарплатой своего партнера (38% мужчин и 36% женщин).