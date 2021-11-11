В России упростят жизнь льготников

В России начали действовать выпускаемые государством электронные сертификаты, с помощью которых льготники (к примеру, ветераны и люди с инвалидностью), могут покупать определенные товары и оплачивать некоторые услуги. Об этом рассказал «Коммерсант».

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По данным газеты, в начале недели в онлайн-магазине Ozon совершили первую покупку с использованием электронного сертификата. Пока льготники могут покупать с помощью сертификатов только технические средства реабилитации (трости, костыли, ортопедическую обувь, подгузники, кресла-коляски). Все эти средства указаны в каталоге, сформированном Фондом социального страхования.

Право на получение таких льгот сейчас имеют около 1,5 млн человек. В 2021 году им выделили около 34 млрд рублей, в 2022-м - более 39 млрд.

В Минтруде заявили, что электронные сертификаты упростят ситуации с получением льготы: ранее россияне покупали подобные товары и услуги на свои деньги, которые затем компенсировались из бюджета.

Оформить сертификат можно через МФЦ или портал госуслуг. Деньги перечисляются на карту «Мир». Воспользоваться ими можно в специализированных магазинах (онлайн и офлайн), подключенных к программе сертификатов.

«Средства сертификата поступят продавцу напрямую через банк-эквайер, как при покупке банковской картой. Для пользователя процесс оплаты будет похож на простую оплату покупки картой», - объяснили в Минтруде.

Пока к программе электронных сертификатов подключены два банка: «Центр-Инвест» обеспечивает прием сертификатов в 22 офлайновых торговых точках, а банк «Русский стандарт» подключил к системе Ozon.

В Минтруде рассчитывают, что к 1 апреля 2022 года количество подключенных к программе банков вырастет до семи.