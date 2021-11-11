Россияне готовы поступиться моралью ради большой зарплаты

Лишь 18% россиян не собираются мириться с противоречивыми ценностями компании даже ради высокой заработной платы, остальные респонденты признались, что для них решающим фактором в выборе работодателя является зарплата. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса «Рабoта.ру».

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Опрос показал, что 43% респондентов готовы работать в компании, если ее миссия расходится с их принципами, при условии, что им будут платить высокую зарплату. Еще 37% участников опроса готовы поступиться рядом принципов, если миссия организации не нарушает их моральных ценностей. Также отмечается, что 27% опрошенных готовы работать в компании, чьи ценности они не разделяют, при наличии хороших условий труда. 23% респондентов выберут такого работодателя, если не будет иных вариантов.

17% опрошенных россиян будут работать в компании с противоречивыми ценностями при возникновении жизненных трудностей или при возможности карьерного роста. 12% участников признались, что не согласятся работать в компании, ценности которой не разделяют.

5% респондентов готовы мириться с противоречивыми ценностями компании, если им будут платить до 50 тысяч рублей в месяц. 11% участников готовы поступиться ценностями при зарплате 50–75 тысяч рублей в месяц, 14% — за 75–100 тысяч рублей, а 16% — за 100-150 тысяч рублей в месяц.

15% респондентов не будут обращать внимание на ценности компании, если им будут платить 150–200 тысяч рублей, а 21% опрошенных для этого нужно получать более 200 тысяч рублей в месяц. 18% россиян отметили, что не собираются мириться с противоречивыми ценностями компании ни за какие деньги.