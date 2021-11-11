Россияне взяли рекордное число кредитов наличными

В России банки в октябре выдали 1,6 млн кредитов наличными, что на 22% превышает показатели октября 2020 года. Об этом свидетельствуют данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Фото: ТАСС ТАСС

Отмечается, что за 10 месяцев 2021 года россияне взяли 15,8 млн кредитов наличными, что на 36% больше, чем за такой же период прошлого года, когда было выдано 11,6 млн займов. Данный показатель больше, чем за весь 2020 год (14,5 млн) и рекордный по уровню 2019 год (15,3 млн).

Увеличение кредитования за сентябрь–октябрь в сравнении с аналогичным периодом прошлого года зафиксировано во всех 30 регионах, которые лидируют по числу выданных в сентябре кредитов наличными. Наибольшие показатели наблюдаются в Татарстане (+44%), в Иркутской (+43%), Московской и Тюменской областях (по +41%), Ростовской области, Башкортостане и Москве — по 40% в каждом.

Самый маленький прирост зафиксирован на Алтае, в Нижегородской и Омской областях, Приморском крае — по 30%.

Выдачи кредитов наличными на фоне роста потребительского спроса в октябре снова были на высоком уровне, несмотря на стремление регулятора охладить необеспеченное потребительское кредитование, заявил Александрович Артур, генеральный директор ОКБ.

«Повышение ключевой ставки тоже не снизило заинтересованность населения в заемных средствах, поэтому мы ожидаем, что общее количество выданных кредитов наличными к концу года приблизится к 20 млн», - подчеркнул он.

В ноябре Совет директоров Банка России повысил ключевую ставку на 0,75 процентных пункта — с 6,75% до 7,5% годовых. Регулятор повысил ставку шестой раз подряд с марта. Тогда ставка составляла рекордно низкие 4,25% годовых.