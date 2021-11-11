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Как оплатить похороны за счет Пенсионного фонда

Елена Прошина
1 час назад

Пенсионный фонд России (ПФР) предоставляет пособие на похороны умершего пенсионера. О том как получить деньги, опираясь на инструкцию на сайте фонда, рассказал «Царьграду» экономист Константин Добромыслов.

Как оплатить похороны за счет Пенсионного фонда
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Кроме того, он подчеркнул, что после смерти пенсионера пенсия за текущий месяц в любом случае должна быть начислена на его счет. На срок начисления влияет дата смерти — в начале или в конце месяца.

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«Это вопрос фиксации даты смерти. Здесь тоже надо разбираться по всем этим сведениям», — добавил Добромыслов.

Он подчеркнул, что если родственники не заявляют в ЗАГС о смерти пожилого человека и получают за него пенсию дальше, это может быть рассмотрено как мошенничество. Отмечается, что подобные аферы раскрываются быстро, а с нарушителей взыскивают незаконно полученные средства.

В свою очередь адвокат Юлия Кузнецова пояснила законодательную базу предоставления выплат на погребение.

«Порядок выплаты пособия на погребение регулируется пп. 1, 2 ст. 10 федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», — рассказала девушка.

При этом, она отметила, что социальная помощь выплачивается супруге, родственникам, законному представителю умершего или другому человеку, который взял на себя обязанность оплатить погребение. Подчеркивается, что с 1 февраля 2021 года величина пособия увеличилась.

Уточняется, что, если человек на момент смерти трудился официально и выплачивал страховые взносы, то пособие на похороны будет платить работодатель. Сумма составляет 6 424 рубля 98 копеек, увеличенные на региональный коэффициент. В то же время в некоторых организациях в трудовой договор включен пункт о дополнительной оплате расходов на погребение, из-за чего сумма пособия будет выше.

Что касается безработных граждан, то им полагается такой же размер выплаты на погребение с учетом районных надбавок, однако назначать его будут в органах социальной защиты, также как и дополнительные выплаты, если их предусматривает регион проживания.

Для погребение пенсионера также предполагается пособие в размере 6 424 рубля 98 копеек с поправкой на районный коэффициент. Такое же правило распространяется на погребение несовершеннолетнего и мертворожденного ребенка.

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