Россиянам назвали способ повышения пенсий

Она напомнила, что возможность накопить большее количество баллов и в два раза увеличить размер фиксированной выплаты страховой пенсии есть у тех, кто по достижении пенсионного возраста отказывается от выплат и продолжает работать с официальным трудоустройством и белой зарплатой.