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Депутат Госдумы назвала способ повышения пенсий россиян

Вероника Полынина
1 час назад

Депутат Госдумы Светлана Бессараб назвала способ повысить уровень пенсионных выплат для россиян.

Россиянам назвали способ повышения пенсий
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Она напомнила, что возможность накопить большее количество баллов и в два раза увеличить размер фиксированной выплаты страховой пенсии есть у тех, кто по достижении пенсионного возраста отказывается от выплат и продолжает работать с официальным трудоустройством и белой зарплатой.

«Чем выше заработная плата и стаж работы, тем выше будет пенсия. Лучше всего не работать в неформальной сфере. Хорошо, когда вся зарплата белая, в таком случае можно рассчитывать на высокую пенсию», - сказала Бессараб «Народным новостям».

Депутат также напомнила, что накопительная часть пенсии по-прежнему заморожена, но в правительстве обсуждают вопрос о замене этой части пенсии на аналог.

«Появилась информация о том, что Минфин совместно с Центробанком готовят замены накопительной части пенсии на новый пенсионный план. Надеемся, что будет решен вопрос о добровольной части накоплений, которые работают во всем мире», - отметила Бессараб.

Личный счет,Светлана Бессараб,Пенсионный фонд РФ,Центральный банк России,Госдума,Минфин,
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