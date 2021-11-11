Россиянам назвали способ повышения пенсий

Депутат Госдумы Светлана Бессараб назвала способ повысить уровень пенсионных выплат для россиян.
Она напомнила, что возможность накопить большее количество баллов и в два раза увеличить размер фиксированной выплаты страховой пенсии есть у тех, кто по достижении пенсионного возраста отказывается от выплат и продолжает работать с официальным трудоустройством и белой зарплатой.
«Чем выше заработная плата и стаж работы, тем выше будет пенсия. Лучше всего не работать в неформальной сфере. Хорошо, когда вся зарплата белая, в таком случае можно рассчитывать на высокую пенсию», - сказала Бессараб «Народным новостям».
Депутат также напомнила, что накопительная часть пенсии по-прежнему заморожена, но в правительстве обсуждают вопрос о замене этой части пенсии на аналог.
«Появилась информация о том, что Минфин совместно с Центробанком готовят замены накопительной части пенсии на новый пенсионный план. Надеемся, что будет решен вопрос о добровольной части накоплений, которые работают во всем мире», - отметила Бессараб.