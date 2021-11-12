Нерабочие дни ударили по кошелькам россиян

Во время нерабочих дней в октябре - ноябре 2021 года траты россиян на алкоголь подскочили на 78,8 процента к аналогичному периоду 2020-го. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оператора фискальных данных ОFD.ru.
Из-за ситуации с коронавирусом президент России Владимир Путин объявлял нерабочую неделю с 30 октября по 7 ноября включительно.
В Москве и некоторых других регионах нерабочие дни были объявлены с 28 октября по 7 ноября, часть субъектов РФ продлила этот период до 12-15 ноября.
Аналитики ОFD.ru изучили чеки россиян, выпущенные с 28 октября по 7 ноября, и выяснили, что траты населения на алкоголь выросли почти на 80 процентов по сравнению с 28 октября - 7 ноября 2020 года.
При этом 27 октября 2021-го жители страны потратили на алкоголь в пять раз больше, чем 28 октября. По словам аналитиков, в первую очередь это связано с тем, что в некоторых городах алкомаркеты закрывались в нерабочие дни.
Особенно резкий рост выручки от алкоголя продемонстрировали розничные сетевые магазины – на 75 процентов, а также аэропорты – на 195 процентов.
О тратах россиян в нерабочие дни ранее рассказал Росбанк. По данным банка, с 28 октября по 7 ноября заметнее всего - на 23 процента - росли траты населения на телекоммуникации (в частности, музыкальные сервисы и онлайн-кинотеатры). Второе место заняли азартные игры и товары для геймеров (рост составил 17 и 13 процентов соответственно). На третьем месте оказались траты на алкоголь и покупки в супермаркетах (рост на десять процентов).