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По 40 тысяч: пенсионерам предложили назначить крупную выплату

Мария Иванова
22 минуты назад

Глава отдела международных рынков капитала Института мировой экономики РАН Яков Миркин предложил назначить вакцинированным пенсионерам старше 75 лет единовременную выплату в 40 тыс. рублей. Об этом рассказала «Российская газета».

По 40 тысяч: пенсионерам предложили назначить крупную выплату
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Миркин привел данные Минздрав РФ, согласно которым 85 процентов умерших от коронавируса в стране - люди старше 60 лет.

Эксперт рассказал, что «избыточная смертность» в РФ за 2020 - 2021 годы достигнет 0,9 - 1 миллиона человек (по сравнению с 2019-м).

«Мы потеряли - и потеряем - за два года больше 700 - 800 тысяч человек старше 60 лет», - подчеркнул он.

Миркин связал такие результаты с низким уровнем вакцинации. Одним из способов изменить ситуацию, по его мнению, могут стать «новые каналы денежной помощи тем, кому 70+, но при условии вакцинации».

«Ничего не поделаешь, это очень нужно. Денег для этого более чем достаточно, мы захлебываемся в огромных денежных резервах, бюджет - профицитен. Вы прошли полную вакцинацию? Вам 75+? Получите 40 тысяч! За 120 млрд руб. (для государства это очень небольшая сумма) сберегается три миллиона жизней!» - подчеркнул он.

В России по-разному поощряют за вакцинацию. К примеру, среди привитых жителей Москвы и Московской области разыгрывали квартиры и машины. Бонусы вакцинированным предлагают и российские работодатели. Альфа-банк предоставляет дополнительный день к отпуску сотрудникам, которые сделали или сделают прививку в 2021 году. По данным «Коммерсанта», Почта России в Удмуртии предлагает вакцинированным сотрудникам розыгрыши ценных призов - смартфонов, комплектов сувенирной продукции, а также дополнительные дни отпуска.

За полное прохождение вакцинации на предприятии LADA Ижевск предусмотрено вознаграждение - 1,5 тысячи рублей, а привитым работникам «Ижнефтемаша» выплачивали по пять - десять тысяч рублей.

Личный счет,Яков Миркин,Минздрав РФ,ИМЭМО РАН,Альфа-банк,Почта России,"Российская газета",
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