«Живые деньги»: части россиян помогут накопить на пенсию

Для самозанятых, работающих на крупные экосистемы, например, Сбер или «Яндекс», предложили создать единый негосударственный пенсионный план. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на материалы к совещанию на площадке ЦСР с участием органов власти и представителей рынка, прошедшему 11 ноября.

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В случае реализации инициативы платформы с согласия сотрудника будут удерживать долю его доходов от каждого заказа в качестве пенсионных взносов и направлять их на единый счет занятого в НПФ. У компаний будет возможность делать дополнительные пенсионные отчисления и за свой счет. В итоге работник будет получать выплаты вне зависимости от страны проживания - как в случае достижения пенсионного возраста, так и при недееспособности или финансовых проблемах.

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Из этого следует, что самозанятые, работающие с платформами, будут иметь социальные гарантии в виде «живых денег» на счете. Баланс счета всегда будет известен. У граждан будет возможность взять средства в долг до пенсии, сказано в материалах к совещанию.

В «ВТБ Пенсионном фонде» позитивно оценили инициативу. Там считают, что эффективной мотивацией для самозанятых к участию в негосударственных пенсионных программах могли бы стать налоговые льготы по НДФЛ. Это, как полагают в организации, освободило бы уплачиваемые взносы от сбора и тем самым увеличило бы доход.

На заседании рабочей группы затронули и другие виды социальных гарантий для платформенных занятых. У них есть большая потребность в отпуске (как обычном, так и декретном), ДМС, а также больничном, уточняется в материалах к совещанию. Пытаясь удовлетворить перечисленные потребности самостоятельно, платформы могут столкнуться с риском переквалификации отношений в трудовые. Это может стать препятствием для развития бизнеса. Один из вариантов дополнительных регуляторных мер – возможность для платформенных занятых покупать за свой счет только нужные государственные или частные страховые продукты. Платформы должны осведомлять занятых о доступных опциях и предоставлять IТ-инфраструктуру для их покупки, имея право софинансировать расходы.

Эксперимент помог бы проверить эффективность такой меры, сказано в документах.

В «Яндексе» не против того, чтобы протестировать разные модели и создать сбалансированное регулирование в дальнейшем. Там считают, что эксперимент по добровольным социальным гарантиям был бы полезен.

Негосударственный пенсионный план для самозанятых будет пользоваться спросом, считает исполнительный директор «Опоры России» Андрей Шубин. При этом участие должно быть добровольным. Нужно детально просчитать экономику инициативы, посмотреть сумму среднего чека в ряде отраслей, чтобы установить оптимальный размер отчислений, добавил он.

Сопредседатель «Деловой России» Антон Данилов-Данильян заявил, что добровольная система пенсионных накоплений вряд ли заработает популярность. По его словам, самозанятые стремятся как можно больше зарабатывать в моменте и свободные средства они, скорее, вложат в ценные бумаги или оставят на банковском счете, причем не на самый длительный срок.