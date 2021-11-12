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В Госдуме предложили новую пенсионную реформу

Лера Букина
1 час назад

Депутат Государственной Думы от ЛДПР Ярослав Нилов выступил за исключение накопительной части пенсии из системы ОПС (Обязательное пенсионное страхование). Об этом он написал в своем telegram-канале, комментируя инициативу Центра стратегических разработок (ЦСР) о создании в России единого негосударственного пенсионного плана для самозанятых.

В Госдуме предложили новую пенсионную реформу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Нужно немедленно вывести накопительную пенсию из системы ОПС, куда она была с самого начала введена ошибочно, и перестать ее замораживать», — пишет Нилов.

Кроме того, депутат призвал создать для граждан комфортные условия для зарабатывания негосударственной пенсии на добровольной основе.

«При таком уровне недоверия общества к пенсионной системе, к маленьким пенсиям, к негосударственным пенсионным фондам крайне сложно побудить людей добровольно формировать пенсию при низких доходах», — указал Нилов.

По этой причине, по его словам, правительство и Банк России не могут предложить гражданам альтернативный продукт для формирования добровольной накопительной пенсии.

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Ранее сообщалось, что для самозанятых, работающих на крупные экосистемы, например, Сбер или «Яндекс», предложили создать единый негосударственный пенсионный план. Предполагается, что платформы с согласия сотрудника будут удерживать долю его доходов от каждого заказа в качестве пенсионных взносов и направлять их на единый счет занятого в НПФ.

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