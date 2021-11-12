В Госдуме предложили новую пенсионную реформу

Депутат Государственной Думы от ЛДПР Ярослав Нилов выступил за исключение накопительной части пенсии из системы ОПС (Обязательное пенсионное страхование). Об этом он написал в своем telegram-канале, комментируя инициативу Центра стратегических разработок (ЦСР) о создании в России единого негосударственного пенсионного плана для самозанятых.
«Нужно немедленно вывести накопительную пенсию из системы ОПС, куда она была с самого начала введена ошибочно, и перестать ее замораживать», — пишет Нилов.
Кроме того, депутат призвал создать для граждан комфортные условия для зарабатывания негосударственной пенсии на добровольной основе.
«При таком уровне недоверия общества к пенсионной системе, к маленьким пенсиям, к негосударственным пенсионным фондам крайне сложно побудить людей добровольно формировать пенсию при низких доходах», — указал Нилов.
По этой причине, по его словам, правительство и Банк России не могут предложить гражданам альтернативный продукт для формирования добровольной накопительной пенсии.
Ранее сообщалось, что для самозанятых, работающих на крупные экосистемы, например, Сбер или «Яндекс», предложили создать единый негосударственный пенсионный план. Предполагается, что платформы с согласия сотрудника будут удерживать долю его доходов от каждого заказа в качестве пенсионных взносов и направлять их на единый счет занятого в НПФ.