Стало известно о праве мужа на зарплату жены после развода

Зарплата жены даже в случае ее начисления после развода представляет собой общую собственность супругов, следует из определения судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

Суд рассмотрел жалобу москвича, жена которого четыре года проработала начальником отдела кадров в компании, торгующей медицинскими изделиями. Женщине недоплатили часть зарплаты, и она обратилась в суд. В итоге ей перечислили около 3 млн рублей недоплаченной зарплаты, а также более 500 тысяч рублей компенсации за задержку. К данному моменту супруги уже развелись, однако бывший муж счел, что половина полученной суммы принадлежит ему. Он подал в суд на бывшую жену. Однако он получил отказ не только от суда, но и от судов апелляционной и кассационной инстанции. Тогда мужчина обратился в Верховный суд РФ.

«Имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью. К имуществу, нажитому супругами во время брака (общему имуществу супругов), относятся доходы каждого из супругов от трудовой деятельности», — решил ВС РФ.

В Верховном суде также отметили, что работа осуществлялась в период брака и предполагала поступление от нее дохода.

«Состоявшееся после прекращения брака не изменяет режим общего имущества супругов и не лишает истца права на получение части этих средств при их разделе», — заключил Верховный суд РФ.

Таким образом предыдущие решения были отменены, дело направлено на пересмотр.