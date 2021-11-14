В ПФР обратились к имеющим советский стаж россиянам

Россияне, работавшие официально до 1991 года, могут рассчитывать на новую прибавку к пенсионным выплатам. Об этом рассказали в Пенсионном фонде России.
«Валоризация означает увеличение расчетного пенсионного капитала на 10% всем гражданам с трудовым стажем до 2002 года, а также дополнительно по 1% за каждый год стажа до 1991 года», — комментируют в ПФР, передает «Вечерний курьер».
В ПФР отметили, что подобный механизм применяется для всех страховых пенсий. Человек, имевший 15 лет трудового стажа до 1991 года, может рассчитывать на увеличение расчетного пенсионного капитала на 25%.