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В ПФР рассказали, как получить прибавку к пенсии в 25%

Ura.Ruиещё 4
2 часа назад

Россияне, работавшие официально до 1991 года, могут рассчитывать на новую прибавку к пенсионным выплатам. Об этом рассказали в Пенсионном фонде России.

В ПФР обратились к имеющим советский стаж россиянам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Валоризация означает увеличение расчетного пенсионного капитала на 10% всем гражданам с трудовым стажем до 2002 года, а также дополнительно по 1% за каждый год стажа до 1991 года», — комментируют в ПФР, передает «Вечерний курьер».

В ПФР отметили, что подобный механизм применяется для всех страховых пенсий. Человек, имевший 15 лет трудового стажа до 1991 года, может рассчитывать на увеличение расчетного пенсионного капитала на 25%.

ПФР назвал имеющих право на повышение пенсии

Ранее комитет Совфеда по социальной политике поддержал изменения в трудовом и пенсионном законодательстве. Там предложили аннулировать виды на жительство пенсионеров-иностранцев или лиц без гражданства. Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление о включении в стаж работы периодов обучения и дополнительного профессионального образования, отмечает РАПСИ.
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