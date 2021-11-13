Выдавать пособия «окрашенными деньгами» предложили в Госдуме

Руководитель думской фракции партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил помочь малоимущим семьям с помощью социальных карт с «окрашенными деньгами». По словам политика, с такими картами люди смогут покупать определённые товары и продукты. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мы призываем Минтруд распространить эту практику, чтобы государство могло помогать безработным, пенсионерам и семьям с детьми. Массовый выпуск социальных продуктовых карт, на которые можно покупать только отечественные товары, будет хорошим подспорьем и для граждан, и для бизнеса, — отметил Миронов.

Известно, что уже стартовал эксперимент с «окрашенными» деньгами, с помощью которых ветераны приобретают необходимые товары и услуги.

Ранее сообщалось, что в России люди могут столкнуться с задержкой выплат, если предоставленный в Пенсионный фонд РФ (ПФР) пакет документов окажется неполным. В этом случае нужно будет повторно обращаться в ведомство.