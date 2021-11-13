В ПФР предупредили россиян о потере части пенсии

В Пенсионном фонде РФ по Санкт-Петербургу рассказали о том, какую пенсию получать более выгодно: страховую по старости, либо по потере кормильца.

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Члены семьи умершего кормильца, уже получающие какой-либо вид пенсии, могут претендовать на выплаты на основании потери кормильца. Однако, подобное изменение в форме пенсионного обеспечения не всегда может оказаться выгодным для человека.

«Фиксированная выплата по случаю потери кормильца на 50% меньше, чем выплаты к пенсии по старости. Если в текущем году фиксированная доплата к пенсии по старости установлена на уровне 6 044,48 рублей, то к пенсии по потере кормильца – 3 022,24 рубля. Овдовевший гражданин получит пенсию не в том размере, что была у его супруга», – пояснили в ПФР.

В фонде рассказали, что в случае, если гражданин переходит на пенсию супруга, он должен понимать, что в этом случае для него не предусмотрено специальных доплат, – таких как «северные» и за сельский трудовой стаж. Кроме того, не будет и повышения размера выплаты при достижении пенсионером 80-летнего возраста.