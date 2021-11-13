В ПФР предупредили россиян о потере части пенсии

В Пенсионном фонде РФ по Санкт-Петербургу рассказали о том, какую пенсию получать более выгодно: страховую по старости, либо по потере кормильца.
Члены семьи умершего кормильца, уже получающие какой-либо вид пенсии, могут претендовать на выплаты на основании потери кормильца. Однако, подобное изменение в форме пенсионного обеспечения не всегда может оказаться выгодным для человека.
«Фиксированная выплата по случаю потери кормильца на 50% меньше, чем выплаты к пенсии по старости. Если в текущем году фиксированная доплата к пенсии по старости установлена на уровне 6 044,48 рублей, то к пенсии по потере кормильца – 3 022,24 рубля. Овдовевший гражданин получит пенсию не в том размере, что была у его супруга», – пояснили в ПФР.
В фонде рассказали, что в случае, если гражданин переходит на пенсию супруга, он должен понимать, что в этом случае для него не предусмотрено специальных доплат, – таких как «северные» и за сельский трудовой стаж. Кроме того, не будет и повышения размера выплаты при достижении пенсионером 80-летнего возраста.
Сообщается, что для получения пенсии по факту потери кормильца нужно выполнить следующее условие. На момент смерти усопшего претендент на доплату должен находиться на иждивении умершего или просто не иметь источника средств к существованию. Поэтому работающие овдовевшие пенсионеры не имеют права на пенсионные выплаты по случаю потери кормильца.