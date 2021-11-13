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Будет катастрофа: Россиян предостерегли от фатальной финансовой ошибки

Майк Габриелян
10 минут назад

Экономист Михаил Делягин предупредил граждан России о возможной фатальной ошибке в обращении с личными финансами. Он заявил, что в нынешней экономической обстановке нельзя совершать рискованные и эмоциональные инвестиции. Об этом сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на YouTube-канал «Аврора».

Будет катастрофа: Россиян предостерегли от фатальной финансовой ошибки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам эксперта, сейчас россиянам следует придерживаться максимально консервативной стратегии инвестирования.

Нельзя вкладывать средства в сомнительные активы и проекты. Гражданам следует насторожиться, сталкиваясь с предложениями, обещающими большую прибыль в короткий промежуток времени. Вероятнее всего, это финансовая пирамида.

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По словам Делягина, в погоне за быстрым обогащением можно потерпеть личную финансовую катастрофу. В наиболее сложном положении окажутся те, кто решил рисковать не собственными деньгами, а заёмными. Им грозит долговая яма.

Ранее сообщалось, что мошенники завладели информацией о фактической сумме на счете и всех расходах клиентов банков.

Личный счет,Михаил Делягин,
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